Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Giovedì 31 Ottobre a Lumezzane si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 18,6°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un cielo sereno a condizioni di cielo coperto, con una percentuale di nuvolosità che toccherà il 100% nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 18,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, già nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un abbassamento della temperatura e a un aumento dell’umidità, che si attesterà attorno all’86%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 14,1°C alle 17:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Le condizioni di cielo coperto si manterranno anche nella sera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili. Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere nel fine settimana. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere della bellezza della stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 6.2 NNE max 5.4 Grecale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 6 NNE max 5.3 Grecale 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.4° Assenti 5.7 NNE max 5.3 Grecale 79 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 3.3 SO max 1.7 Libeccio 63 % 1026 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 5.3 SO max 3 Libeccio 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.2 NO max 2.7 Maestrale 86 % 1025 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 6 NNE max 5.3 Grecale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° Assenti 5.4 NNE max 4.8 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:03

