Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di piogge leggere e cieli coperti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12,4°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La situazione non migliorerà nel corso della mattinata, dove si prevede una continuazione delle piogge, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 12-13°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,4°C. La pioggia si intensificherà leggermente nelle prime ore del mattino, con valori di temperatura che scenderanno fino a 12,1°C. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da est.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che varieranno tra 12,1°C e 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. Le piogge continueranno a manifestarsi, anche se con intensità variabile, e si registreranno accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma le previsioni meteo indicano comunque la presenza di piogge intermittenti. Le temperature raggiungeranno un massimo di 15,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa e delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C. L’umidità continuerà a rimanere alta, e le piogge si presenteranno con intensità leggera, rendendo la serata piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il tempo instabile potrebbe persistere, rendendo necessaria una preparazione adeguata per affrontare le condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° Assenti 2.7 E max 4.9 Levante 91 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +12.1° perc. +11.9° 0.37 mm 4.3 ENE max 6.8 Grecale 95 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +12.1° perc. +11.9° 0.86 mm 3.9 NE max 6.1 Grecale 96 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.22 mm 1.8 NNE max 3.1 Grecale 95 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.12 mm 6 SO max 5.5 Libeccio 88 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.14 mm 4.8 SSO max 5.4 Libeccio 93 % 1006 hPa 18 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 33 % 0.1 NE max 1.7 Grecale 96 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +13.3° perc. +13.1° 0.11 mm 1.4 S max 2.1 Ostro 94 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:51

