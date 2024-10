Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia sarà la protagonista della giornata, con un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e le precipitazioni renderanno l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera che continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 87%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella mattina, il maltempo proseguirà con pioggia moderata. Le temperature si manterranno sui 15-17°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potrebbero superare i 2 mm. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà presente, con velocità che varieranno tra i 6 e i 13 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Anche in questo caso, il vento sarà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, e la copertura nuvolosa rimarrà costante. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e il vento sarà sempre presente, ma con intensità ridotta rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Venerdì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e lasciare spazio a schiarite. Tuttavia, per Sabato e Domenica, si prevede un ritorno di condizioni instabili, con possibilità di nuove precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno quindi attendere ulteriori miglioramenti, mentre per chi preferisce il clima fresco e umido, Giovedì 3 Ottobre sarà una giornata da non perdere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.44 mm 5.8 E max 12.8 Levante 92 % 1007 hPa 4 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 1.01 mm 13.1 E max 26.5 Levante 96 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 1.89 mm 6.5 E max 14.8 Levante 95 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.13 mm 7.1 ESE max 14.1 Scirocco 88 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.15 mm 12.6 SE max 25.5 Scirocco 90 % 1002 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 83 % 5.6 SSE max 6 Scirocco 86 % 1000 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 48 % 5.4 SSE max 5.9 Scirocco 83 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.44 mm 6.3 OSO max 7.1 Libeccio 91 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.