Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Macerata di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 19,5°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo sereno al mattino a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

Durante la notte, Macerata si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +12°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 28%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 5%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a +14,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno all’8%, favorendo una piacevole freschezza. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +19,2°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si presenterà leggero, proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud-Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Sabato. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una maggiore probabilità di pioggia nei giorni successivi, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più variabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° prob. 8 % 6.6 ONO max 8.6 Maestrale 86 % 1016 hPa 4 poche nuvole +12° perc. +11.5° Assenti 8 O max 8.8 Ponente 85 % 1017 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.8° Assenti 6.8 O max 10.2 Ponente 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 7.8 NO max 7.7 Maestrale 61 % 1018 hPa 13 cielo coperto +19.5° perc. +19° Assenti 10.3 NNO max 11.6 Maestrale 56 % 1017 hPa 16 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 8.7 NNE max 13.2 Grecale 81 % 1017 hPa 19 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 4 S max 3.9 Ostro 89 % 1018 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° Assenti 5.3 SO max 5.4 Libeccio 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:23

