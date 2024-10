Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante gran parte della giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C nelle ore centrali, mentre nel corso della notte le temperature scenderanno gradualmente, rimanendo sopra i 14°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando attorno al 90%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 2,3 km/h e i 8 km/h.

Durante la notte, Macerata avrà un cielo con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 41%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 91%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità che non supererà i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a raggiungere i 19,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa il 74% intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 69%, e il vento si manterrà leggero, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 20,2°C alle ore 12:00, per poi scendere a 16,4°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità aumenterà ulteriormente, toccando punte del 90%. Anche in questo intervallo, il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno gli 8 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e il vento continuerà a essere debole. Le condizioni di pioggia saranno assenti, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibili schiarite, ma l’umidità rimarrà elevata. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima autunnale tipico della stagione.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 3 SSO max 3.4 Libeccio 90 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 3.8 S max 4 Ostro 89 % 1023 hPa 7 poche nuvole +15.7° perc. +15.4° Assenti 4 S max 5 Ostro 81 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 6.7 ESE max 7.7 Scirocco 71 % 1023 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 6.7 E max 5.4 Levante 69 % 1021 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° prob. 18 % 6.3 E max 8.4 Levante 89 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° Assenti 2.8 SE max 3.5 Scirocco 91 % 1022 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 3.2 SSO max 3.4 Libeccio 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.