Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Macerata di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, che si trasformerà nel corso della mattinata in condizioni di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 16,4°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e a un’intensificazione delle precipitazioni, che si protrarranno fino a sera. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 19,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un’attenzione particolare alla possibile formazione di pioggia leggera. Le nuvole inizieranno a diradarsi, ma la brezza tesa da ovest manterrà un certo movimento nell’aria.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando si registreranno nubi sparse. Le temperature si aggireranno attorno ai 13,2°C e 15,2°C. A partire dalle 10:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che raggiungeranno i 0,37 mm entro le 12:00. L’umidità sarà elevata, intorno all’80%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1007 hPa.

Il pomeriggio porterà un aumento significativo delle precipitazioni, con valori che toccheranno il 96% di copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 13°C, mentre la pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che si attesteranno tra i 0,21 mm e 0,37 mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,5 km/h e i 15,1 km/h.

Nella sera, il clima rimarrà fresco, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,4°C. Le precipitazioni si faranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto. La probabilità di pioggia sarà ancora presente, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire dal weekend, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.6° prob. 12 % 15.4 O max 36.7 Ponente 82 % 1002 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° prob. 13 % 10.1 ONO max 13.6 Maestrale 86 % 1003 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° prob. 19 % 11.1 NO max 19.7 Maestrale 80 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +16° perc. +15.5° 0.17 mm 12 N max 11.7 Tramontana 70 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +15.8° perc. +15.3° 0.37 mm 15.1 N max 15.1 Tramontana 73 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.32 mm 11.2 NO max 19.3 Maestrale 88 % 1009 hPa 19 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° prob. 50 % 7.1 NO max 14.6 Maestrale 88 % 1011 hPa 22 nubi sparse +11.4° perc. +11° prob. 40 % 6.2 NO max 9.9 Maestrale 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:37

