Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con intensità che varierà da brezza leggera a bava di vento.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,8°C intorno alle 09:00. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 54%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità di circa 3-5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 18°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68% verso le 17:00. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 5 e 7 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno a circa 13°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni mostrano un quadro meteo variabile, con un possibile miglioramento per il weekend. Si prevede un calo delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia nei giorni successivi, pertanto sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 6.3 O max 5.9 Ponente 74 % 1025 hPa 5 cielo sereno +11.4° perc. +10.4° Assenti 7 O max 6.6 Ponente 69 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 4.4 O max 5.2 Ponente 58 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 5.7 N max 5.3 Tramontana 52 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 5.2 NNE max 4 Grecale 56 % 1023 hPa 17 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 1.7 SSE max 2.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.3 OSO max 5 Libeccio 77 % 1023 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 6.3 OSO max 6 Libeccio 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.