Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +15,4°C e umidità al 95%. La probabilità di pioggia sarà del 44%, ma senza precipitazioni significative. Durante la mattina, la temperatura salirà fino a +19,7°C e l’umidità scenderà al 73%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +18°C e umidità all’83%. Sabato, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature tra +14,4°C e +19,8°C e assenza di piogge. Domenica, il cielo si schiarirà in serata, con temperature tra +14,5°C e +18,7°C, mantenendo condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 2,4 km/h proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 44%, ma non si prevederanno piogge significative. L’umidità si attesterà attorno al 95%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una temperatura che salirà fino a +19,7°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, oscillando tra il 14% e il 33%. L’umidità si manterrà attorno al 73%, con una pressione atmosferica in lieve calo a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura scenderà a +18°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,2 km/h, con una direzione prevalentemente da Est. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 40%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +14,6°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà a 3,8 km/h, con una direzione da Sud. La probabilità di pioggia sarà assente e l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

Sabato 26 Ottobre

Nella notte di Sabato 26 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +14,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 32%, con una velocità del vento di 3,9 km/h proveniente da Sud. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 92%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a +19,8°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, mentre l’umidità scenderà fino al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura scenderà a +18,2°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, con una direzione da Est – Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino all’81%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di circa +14,9°C alle 21:00. La velocità del vento diminuirà a 3,5 km/h, e non si prevederanno piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Domenica 27 Ottobre

Nella notte di Domenica 27 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +14,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 94%, con una velocità del vento di 2,8 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 90%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +19,8°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,4 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità scenderà fino al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +18,7°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,2 km/h, con una direzione da Est – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 29%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con una temperatura di circa +15°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h, e non si prevederanno piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, il fine settimana a Macerata si preannuncia con un clima prevalentemente coperto e temperature che varieranno tra i +14°C e i +20°C. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto nella Domenica, quando il cielo si schiarirà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.