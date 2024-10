Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Maddaloni si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24,6°C, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 17°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno lentamente, raggiungendo i 17,0°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 71%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 21,7°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48%, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 56%. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 24,6°C, ma la sensazione di caldo sarà leggermente inferiore a causa dell’aumento dell’umidità, che toccherà il 45%. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e le raffiche di vento si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque contenute.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, e le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 20,5°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 58%, mentre la ventilazione si manterrà debole. Le condizioni di nubi sparse torneranno a farsi vedere, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere temperature simili, ma con possibili variazioni nelle condizioni di umidità e vento. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +17° Assenti 4.8 NNE max 5.6 Grecale 72 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 5.1 NE max 5.9 Grecale 70 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 5.8 NE max 8.1 Grecale 64 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 3.9 NE max 6.7 Grecale 52 % 1025 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.3° Assenti 0.8 NE max 5.1 Grecale 45 % 1023 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 5.5 O max 8.1 Ponente 54 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 2 N max 4.2 Tramontana 59 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 4.5 NE max 5.3 Grecale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:59

