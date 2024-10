Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Martedì 22 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso e la possibilità di piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno anche l’umidità, che si attesterà su valori elevati.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 72%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con intensità che non supererà i 6,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenere una certa nuvolosità. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,9°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a un 90% intorno alle 10:00, e si prevede che il vento rimanga debole, con velocità attorno ai 5,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, toccando i 24,4°C alle 14:00 e scendendo ulteriormente fino a 20,8°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 90%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 1,12 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19,8°C alle 22:00. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con un’intensità di vento che si manterrà leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 22 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata variabile, con piogge nel pomeriggio e un clima umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 5 % 5.9 NE max 6.9 Grecale 78 % 1026 hPa 3 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° prob. 5 % 6.1 NE max 7.2 Grecale 80 % 1026 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° prob. 5 % 5.4 ENE max 7.1 Grecale 80 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° Assenti 4.8 ENE max 5.8 Grecale 63 % 1026 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° prob. 8 % 0.2 NO max 2.9 Maestrale 52 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +22.6° perc. +22.7° 0.35 mm 9.6 OSO max 11.1 Libeccio 69 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.59 mm 4.2 ONO max 5.5 Maestrale 80 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20.2° prob. 14 % 4.6 NE max 5.9 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:07

