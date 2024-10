Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno che si trasformeranno in nubi sparse nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 12°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento dell’umidità e a una sensazione di freschezza.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Le condizioni di cielo sereno e la bassa copertura nuvolosa favoriranno un clima tranquillo, con umidità che si aggirerà attorno all’83%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà gradualmente coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 12,4°C alle 07:00 e arrivando a 14,8°C entro le 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,4°C alle 13:00, mantenendosi stabili intorno ai 16°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100% per gran parte del giorno. L’umidità si attesterà attorno al 55-65%, mentre le brezze leggermente più forti potranno rendere la sensazione di freschezza più marcata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%, e le brezze si faranno più deboli, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Magenta suggeriscono una giornata nuvolosa con temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni di temperatura e umidità. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo inizio di ottobre, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.1° perc. +11.6° Assenti 6.7 ENE max 12.3 Grecale 83 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 5.5 ENE max 12.4 Grecale 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 4.1 NE max 7.6 Grecale 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.8° perc. +13° Assenti 3.7 E max 4.7 Levante 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +16.3° Assenti 4 ESE max 3.3 Scirocco 57 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° Assenti 6 SSE max 4.4 Scirocco 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° Assenti 4.3 SSO max 6.7 Libeccio 70 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 2 O max 2.7 Ponente 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:50

