Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con intensità che non supererà i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 52% e il 79%.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che scenderanno fino a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento si manterrà debole, proveniente principalmente da Nord-Ovest.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, portandosi al 53%, mentre il vento continuerà a essere leggero.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 99%. Le temperature, però, si manterranno gradevoli, con un massimo di 20,3°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà con sé cieli ancora coperti, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, mentre il vento rimarrà debole e le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile ripresa di cieli sereni nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 2.9 NNO max 3.1 Maestrale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 2.6 NNO max 3.5 Maestrale 79 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 3.2 NNO max 4.7 Maestrale 75 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 0.3 SSO max 1.3 Libeccio 59 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° Assenti 2.2 SSO max 1.1 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 4.1 SSO max 4.5 Libeccio 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 3 O max 3.3 Ponente 69 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 1.6 NO max 2.1 Maestrale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:09

