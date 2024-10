Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Magenta si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 90%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno, raggiungendo i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,5 km/h e i 2,3 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 64%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 19,4°C alle ore 14:00. Le nuvole continueranno a diradarsi, portando a un cielo con poche nuvole. L’intensità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 16°C. Il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, favorendo una visibilità ottimale. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 85%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, mantenendo condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e stabile, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà monitorata, ma non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.7 ONO max 3.8 Maestrale 89 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 4 ONO max 4.2 Maestrale 87 % 1026 hPa 7 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 2.5 NO max 3 Maestrale 84 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 1.7 OSO max 1.8 Libeccio 70 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 1.1 SO max 1.2 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 3.6 SO max 3.7 Libeccio 73 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.3 ONO max 2.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.4° Assenti 3.1 N max 3 Tramontana 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:13

