Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

Sabato 26 Ottobre a Magenta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La presenza di piogge, che varieranno da leggere a moderate, sarà costante, con picchi di intensità nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 93%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0.62 mm.

Durante la mattina, il meteo non subirà significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 8 km/h, proveniente principalmente da est-nord est. Le precipitazioni aumenteranno di intensità, raggiungendo i 2.98 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento dell’intensità delle piogge, con momenti di forte pioggia attesi intorno alle ore 14:00. La temperatura potrà lievemente aumentare, toccando i 15,6°C, mentre le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 4.64 mm. Il vento si farà sentire di più, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h. La situazione meteo rimarrà instabile, con piogge che continueranno a manifestarsi fino a sera.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si arresteranno del tutto. Le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, accumulando ulteriori 0.5 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano un Sabato caratterizzato da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.62 mm 5.5 ENE max 15.3 Grecale 93 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.21 mm 5.1 ENE max 14.5 Grecale 94 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 80 % 6.4 ENE max 16.9 Grecale 94 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.98 mm 7.7 ENE max 20.3 Grecale 92 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 2.31 mm 7.8 ENE max 19.9 Grecale 95 % 1022 hPa 15 pioggia moderata +15.6° perc. +15.6° 1.76 mm 11.1 NE max 25.8 Grecale 93 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.5 mm 5.2 ENE max 13.3 Grecale 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.13 mm 5.6 ENE max 13.6 Grecale 96 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:16

