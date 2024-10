Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, portando a un aumento delle temperature durante la mattina e nel pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di comfort.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse con una temperatura di 11,6°C e un’umidità del 88%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 10,4°C alle 04:00. Durante questa fase, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo sereno entro le prime ore del giorno.

La mattina si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,6°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 17,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 42%, rendendo l’aria fresca e piacevole. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, contribuendo a un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C, mantenendo il cielo sereno e senza precipitazioni. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di calore moderato. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore pomeridiane.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,7°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su livelli accettabili. La velocità del vento sarà moderata, rendendo la serata piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che la stabilità atmosferica continui, con cieli sereni e temperature gradevoli anche nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per trascorrere momenti all’aria aperta, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° Assenti 4.5 NE max 7.1 Grecale 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +10.7° perc. +10° Assenti 3.8 NNE max 5.8 Grecale 81 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 3.4 NO max 5 Maestrale 73 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 3.6 NO max 4.9 Maestrale 53 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.3° perc. +16.2° Assenti 3.3 SSO max 2.1 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.5° perc. +16.3° Assenti 3.9 SSE max 2.9 Scirocco 41 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 4.6 SSE max 6.7 Scirocco 59 % 1013 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 3.4 E max 4 Levante 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:51

