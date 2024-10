Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Magenta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con massime che raggiungeranno i 20°C nel pomeriggio. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa contribuiranno a rendere la giornata particolarmente gradevole. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h, favorendo un clima di calma e tranquillità.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa minima. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, ma non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. I venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, si presenteranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 20°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1024 hPa.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Anche in questo momento della giornata, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a prevalere. I venti saranno leggeri e non si prevedono cambiamenti significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta indicano una giornata di Martedì 29 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature stabili e assenza di precipitazioni. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e passeggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 2.4 NNO max 3 Maestrale 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 3.7 NO max 3.9 Maestrale 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 3.5 NNO max 4.3 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 1.2 O max 1.8 Ponente 66 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 2.4 SO max 1.5 Libeccio 58 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.6 SO max 2.9 Libeccio 66 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 2.3 NO max 2.4 Maestrale 73 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 1.7 NNO max 2.2 Maestrale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:11

