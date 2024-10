Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’87%.

Nel corso della mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,8°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà leggermente, portandosi attorno al 63%.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La brezza continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori di umidità che si manterranno attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Manfredonia indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli sereni o poco nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà monitorata, ma attualmente non si intravedono cambiamenti sostanziali nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 8.9 NO max 13.1 Maestrale 88 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 9.1 NO max 13.5 Maestrale 88 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 9.6 NO max 13.1 Maestrale 75 % 1024 hPa 11 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 8.5 NNO max 10.4 Maestrale 64 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.4° perc. +20.2° Assenti 8.5 NNO max 11.3 Maestrale 65 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 8.3 NO max 12.7 Maestrale 84 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 9.9 NO max 14.5 Maestrale 86 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 9.8 NO max 15.1 Maestrale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:50

