Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi già nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno tra i 19,7°C e i 22,3°C, mentre la velocità del vento varierà da 3,3 km/h a 18,3 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità sarà elevata, superando il 85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature raggiungeranno un massimo di 22,6°C, mentre il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature scenderanno fino a 19,4°C, e il vento continuerà a soffiare con forza, mantenendo una velocità di circa 24,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,86 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata all’insegna della pioggia e del vento, con temperature miti ma un alto tasso di umidità. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.15 mm 5 E max 5.9 Levante 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.9° prob. 88 % 2.4 E max 6 Levante 91 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.7° prob. 39 % 6.4 E max 11.2 Levante 88 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.43 mm 9.7 ESE max 17.4 Scirocco 79 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +22.6° perc. +22.8° 1.3 mm 20.8 ESE max 28 Scirocco 75 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +20.3° perc. +20.7° 0.97 mm 27.6 SE max 44.6 Scirocco 89 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.86 mm 27.7 ESE max 43.6 Scirocco 91 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.42 mm 20.8 SE max 36.8 Scirocco 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.