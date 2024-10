Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Giovedì 10 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 26,8°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 18,5°C durante le prime ore della notte. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Ovest, con intensità variabile, e si prevede una certa umidità nell’aria, che contribuirà a rendere la percezione del caldo più intensa.

Durante la notte, Manfredonia si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% intorno all’1:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 25,1°C entro le ore centrali della giornata. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima di 26,8°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, mantenendo un’intensità di 20-30 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà gradualmente fino a raggiungere i 21,6°C a partire dalle 22:00. I venti si manterranno attorno ai 15 km/h, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati a un’atmosfera umida e ventosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 10.2 SSO max 16.8 Libeccio 76 % 1008 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 10.4 SSO max 17.1 Libeccio 79 % 1007 hPa 7 poche nuvole +21° perc. +20.9° prob. 7 % 12.9 SSO max 23.4 Libeccio 66 % 1007 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° Assenti 19.7 SO max 35.7 Libeccio 47 % 1007 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 21 SO max 36.3 Libeccio 46 % 1006 hPa 16 nubi sparse +25.3° perc. +25.2° Assenti 16.1 SO max 28.7 Libeccio 52 % 1005 hPa 19 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° Assenti 14.8 SO max 33.7 Libeccio 61 % 1006 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 14 SO max 31.5 Libeccio 67 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:18

