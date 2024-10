Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Giovedì 17 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24°C. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, ma le temperature si manterranno stabili. Infine, la sera si concluderà con cieli nuvolosi e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Manfredonia avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di 21,4°C e un’umidità del 68%. La brezza leggera proveniente da est porterà una velocità del vento di 7,5 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino all’alba.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 24°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 55% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno elevate, con un’intensità di nuvolosità che si attesterà intorno al 99%.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature in calo fino a 20,8°C alle 20:00. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che scenderà a 10,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature miti e cieli nuvolosi. Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nel weekend potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, anche se la presenza delle nuvole potrebbe limitare l’esposizione al sole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 3 % 3.1 S max 5 Ostro 70 % 1021 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 12.4 E max 19.9 Levante 70 % 1020 hPa 7 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° Assenti 9.6 E max 13.9 Levante 63 % 1020 hPa 10 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 12.7 E max 12.7 Levante 55 % 1021 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 13.4 ENE max 14.3 Grecale 56 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 15.3 ENE max 24.1 Grecale 70 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 12.5 E max 17.7 Levante 74 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 9.2 E max 13.4 Levante 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:07

