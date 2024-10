Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento soffierà con intensità moderata da est. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 63%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa continuerà a persistere, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 24 Ottobre a Manfredonia evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una persistente copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste temperature gradevoli, ma è consigliabile prepararsi a un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.4 ESE max 3.2 Scirocco 77 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 3.1 E max 4.1 Levante 78 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 0.7 NNO max 2.1 Maestrale 73 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 0.6 E max 2.8 Levante 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 5 E max 6 Levante 63 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 4 % 9.4 E max 12.2 Levante 76 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 2 % 2.8 E max 6.3 Levante 80 % 1026 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 4 % 1.2 ENE max 3.1 Grecale 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.