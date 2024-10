Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Manfredonia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con cielo coperto, mentre nel pomeriggio ci sarà un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 25,6°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 22,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Manfredonia si presenteranno con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 18,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 70%, e i venti soffieranno leggeri, con velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,5°C alle ore 07:00. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 60%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature toccheranno il picco di 25,6°C intorno alle ore 14:00, mentre il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. L’umidità si attesterà attorno al 55%, e i venti continueranno a soffiare da est-sud-est con intensità moderata.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 20°C. I venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 51,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a circa 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibili schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 8.4 SE max 12.6 Scirocco 76 % 1017 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 7.2 SE max 10.5 Scirocco 68 % 1016 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 10.3 SE max 15.4 Scirocco 62 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° Assenti 9.5 SE max 15.9 Scirocco 56 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° Assenti 10.9 ESE max 22.5 Scirocco 55 % 1013 hPa 16 nubi sparse +24.1° perc. +24.3° Assenti 5.6 ESE max 13.4 Scirocco 66 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22.3° Assenti 12.1 SE max 21 Scirocco 77 % 1011 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 10 % 31.6 OSO max 55.4 Libeccio 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:21

