Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 1,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare a 2,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà del 8%, quindi non si prevedono piogge.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +21,9°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 4,7 km/h con direzione Est. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere, con un massimo di 21,9°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,8 km/h e l’umidità aumenterà fino al 77%. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà bassa, attorno al 10%.

Infine, nella sera, il cielo passerà a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +18,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 2,7 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare a 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole. Le temperature saliranno fino a +22,3°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,4 km/h con direzione Est. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1022 hPa. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature scenderanno a 21,6°C alle 14:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9,9 km/h e l’umidità aumenterà fino al 64%. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà bassa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +18,5°C alle 22:00. La velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7,3 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare a 8,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno fino a +21,2°C alle 11:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,7 km/h con direzione Est. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,5 km/h con direzione Est. L’umidità aumenterà fino al 64%. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà bassa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno a +18,3°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Manfredonia si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i +17,2°C e i +22,3°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, anche se si consiglia di portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della sera.

