Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Mantova si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si manterrà debole, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Nel dettaglio, durante la notte, Mantova registrerà un cielo sereno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 14,5°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94%, ma non ci saranno precipitazioni. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con temperature che toccheranno i 20,7°C e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 4%, garantendo un’ottima visibilità.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima autunnale ideale.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +15° Assenti 5.2 O max 5.4 Ponente 93 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.5° perc. +14.4° Assenti 5.8 O max 5.8 Ponente 94 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +15° Assenti 6.3 O max 7.9 Ponente 92 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 6.3 ONO max 5.8 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.1 ONO max 4 Maestrale 65 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 4.6 O max 4.8 Ponente 78 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 4.4 NO max 4.4 Maestrale 85 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 2.9 NNO max 3.3 Maestrale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.