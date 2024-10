Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,1°C e i 19,7°C, mentre il vento soffierà da Ovest con intensità variabile. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo picchi del 91% durante le prime ore del giorno.

Nella notte, Mantova si sveglierà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,9°C. La brezza leggera accompagnerà le prime ore, con una velocità del vento che si aggirerà attorno ai 6,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Alle 10:00, si potranno registrare 17,9°C, con una percezione termica di 17,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 6%, e il vento si manterrà costante, con velocità di circa 10,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 70%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 19,7°C alle 13:00, per poi scendere a 15,4°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 39%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità media di 11 km/h.

La sera porterà un cielo con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C alle 21:00. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo la settimana ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 7.3 O max 7.2 Ponente 90 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +12.7° Assenti 9.9 O max 11.2 Ponente 91 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 9.6 O max 14.2 Ponente 89 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 10.6 O max 12.6 Ponente 70 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 11 O max 13.3 Ponente 62 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 9 O max 9.1 Ponente 79 % 1022 hPa 19 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° Assenti 9 O max 9.3 Ponente 86 % 1023 hPa 22 poche nuvole +13.3° perc. +13° Assenti 10 O max 12 Ponente 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:00

