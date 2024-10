Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si evolverà verso un miglioramento nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’arrivo della mattina, la situazione si farà più complessa, con piogge leggere che interesseranno la città, accompagnate da una copertura nuvolosa quasi totale.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. Durante le prime ore della mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente: si prevedono piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno fino a 16,4°C intorno alle 10:00, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 90%. Il vento, proveniente principalmente da est-nord-est, si farà sentire con intensità crescente, raggiungendo i 19 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con la pioggia che tenderà a diradarsi. Le temperature toccheranno un picco di 20°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa inizierà a ridursi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la probabilità di precipitazioni diminuirà significativamente. Il vento si stabilizzerà attorno ai 12 km/h, rendendo la giornata più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1004 hPa, mentre l’umidità si manterrà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che si manterranno intorno ai 15-20°C. Questo trend di stabilità potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Mantova

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° prob. 21 % 7.2 E max 8 Levante 86 % 1003 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° prob. 18 % 9.2 ESE max 11.4 Scirocco 85 % 1001 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.6 mm 11.4 ENE max 23.7 Grecale 90 % 999 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.39 mm 17.9 ENE max 28.9 Grecale 91 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.4 mm 7.6 ESE max 22.3 Scirocco 86 % 999 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +19° prob. 57 % 15.3 ONO max 19.2 Maestrale 83 % 999 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.5° prob. 49 % 9.4 O max 15.4 Ponente 96 % 1001 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° prob. 19 % 11.7 ONO max 23.3 Maestrale 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:35

