Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mantova per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con sporadiche piogge leggere durante la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 15°C. La presenza di nuvolosità intensa e la possibilità di piogge leggere influenzeranno il clima, rendendo l’atmosfera umida. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con velocità che raggiungeranno i 12 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,7°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 11 km/h, creando una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti si manterranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare da est con intensità moderata. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’atmosfera umida persisterà.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,9°C. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa. I venti si attenueranno leggermente, mantenendo comunque una brezza fresca. L’umidità continuerà a essere alta, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano un Giovedì 24 Ottobre caratterizzato da un clima umido e nuvoloso, con temperature miti e sporadiche piogge. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con un possibile miglioramento e schiarite, ma l’umidità potrebbe continuare a influenzare la percezione del clima. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero persistere ancora per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.2 mm 11 ENE max 26.1 Grecale 95 % 1028 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 38 % 10.9 ENE max 25.8 Grecale 93 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 41 % 9.1 E max 22.9 Levante 94 % 1027 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 15 % 11.8 E max 22.6 Levante 89 % 1028 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 35 % 12.7 E max 22.6 Levante 89 % 1027 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 21 % 12.9 E max 23.6 Levante 88 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 10 % 11.1 E max 24.1 Levante 91 % 1027 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 11 % 8.9 ENE max 19.1 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.