Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Mantova si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà dal cielo coperto al passaggio di nubi sparse, senza particolari fenomeni di precipitazione. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C nel pomeriggio, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra l’82% e l’88%.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno lentamente, partendo da 17,2°C a mezzanotte fino a 17,1°C alle 01:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di calore.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 70%.

Il pomeriggio porterà temperature stabili, con un picco di 21,5°C alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, senza alcuna previsione di pioggia. La velocità del vento sarà molto leggera, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. L’umidità si attesterà attorno al 67%, creando condizioni di comfort.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 17,6°C alle 22:00. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, sempre con un occhio attento al cielo.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 2.9 NO max 3 Maestrale 82 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° Assenti 3.4 O max 3.2 Ponente 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 5.6 O max 5.8 Ponente 86 % 1027 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.9 ONO max 5.2 Maestrale 77 % 1028 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.7 OSO max 3.3 Libeccio 68 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 1 % 2.4 SO max 2.1 Libeccio 70 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 0.3 NNE max 1.3 Grecale 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +18° Assenti 4.6 NE max 4.8 Grecale 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:15

