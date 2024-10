Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo si stabilizzerà, con un aumento della temperatura. Nel pomeriggio e nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Mantova subirà un’intensa pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con nubi sparse che si presenteranno fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 4,8 km/h e i 10 km/h, con direzione prevalentemente Ovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo ancora coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono piogge. L’umidità rimarrà intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza. La situazione meteo non subirà cambiamenti significativi fino alla sera, quando le temperature si attesteranno sui 17,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà nuvoloso, con una leggera diminuzione dell’umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Giovedì e venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.2 mm 12.3 O max 26.3 Ponente 95 % 1005 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +13.4° prob. 19 % 11.1 O max 24.9 Ponente 96 % 1005 hPa 6 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° prob. 8 % 10.3 O max 22.9 Ponente 94 % 1006 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 9 O max 12.6 Ponente 74 % 1007 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 4.8 SSO max 7.8 Libeccio 64 % 1006 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 17 % 2.7 ESE max 4.3 Scirocco 74 % 1005 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 6 % 4.7 ENE max 6 Grecale 78 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 28 % 8.4 E max 12.1 Levante 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:37

