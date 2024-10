Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, la città subirà un’intensa attività precipitativa, con pioggia moderata che continuerà a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 16,5°C, con una leggera diminuzione nel corso della notte. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est-nord-est, con raffiche che raggiungeranno i 41,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera che si alternerà a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Tuttavia, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 18,9°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non sarà del tutto assente. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 24,2 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un miglioramento per il weekend, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Mantova

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.5° perc. +16.6° 1.73 mm 19 ENE max 41.6 Grecale 95 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.42 mm 17.4 ENE max 33.9 Grecale 95 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.11 mm 12.5 E max 22.1 Levante 96 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 60 % 8.9 E max 12.5 Levante 91 % 1016 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 50 % 4.9 ENE max 4.5 Grecale 78 % 1016 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 31 % 14.3 E max 16.9 Levante 85 % 1015 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 36 % 14.8 E max 29.1 Levante 93 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15.7° prob. 54 % 11.7 E max 27.3 Levante 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:21

