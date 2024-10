Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera durante le prime ore della notte, seguita da un cielo prevalentemente coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +11,5°C e +12,2°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Mantova sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con una temperatura percepita di +11,1°C. La velocità del vento sarà di circa 7,9 km/h da Nord-Nord Ovest, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,63 mm.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da +11,4°C a +12,2°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno tra 2,3 km/h e 5,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91-93%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il meteo cambierà leggermente. La pioggia leggera cesserà, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +11,8°C, con una temperatura percepita di +11,4°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, raggiungendo valori minimi di 3,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 89-90%, senza precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno all’88%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che le temperature rimarranno fresche e le condizioni di cielo coperto persisteranno, con possibilità di pioggia leggera che potrebbe ripresentarsi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.63 mm 7.9 NNO max 16.3 Maestrale 93 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.32 mm 6.2 NNO max 14.8 Maestrale 91 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.23 mm 3.2 NNO max 8 Maestrale 92 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +11.9° perc. +11.6° 0.22 mm 2.3 E max 5.4 Levante 93 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.19 mm 5.9 E max 8.5 Levante 91 % 1010 hPa 15 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 43 % 4.1 E max 7.2 Levante 90 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 29 % 1.8 SE max 2.8 Scirocco 88 % 1011 hPa 21 cielo coperto +11.7° perc. +11.3° prob. 3 % 4.3 ONO max 4.5 Maestrale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:46

