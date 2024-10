Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature attorno ai 14,5°C. Il vento soffierà da Est-Sud Est a 8 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente fino a 15,2°C, mantenendo un’alta umidità. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 17°C con una probabilità di pioggia del 27%. Sabato 26 Ottobre, si prevedono precipitazioni leggere e temperature intorno ai 15,6°C. La pioggia continuerà anche nella mattina, con accumuli di 0,25 mm. Domenica 27 Ottobre, il tempo migliorerà, con temperature che arriveranno a 20°C e cielo parzialmente nuvoloso.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14,4°C. La velocità del vento sarà di circa 8 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 91%. La pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,2°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, sempre da Est. L’umidità continuerà a essere elevata, oscillando tra l’87% e l’84%. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 5%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 17°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà nel corso del pomeriggio, arrivando fino al 27% alle 16:00. L’umidità si manterrà attorno all’85%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 15%. L’umidità si attesterà attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si aprirà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 16 km/h, proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 34,5 km/h. Si registreranno precipitazioni, con un accumulo di 0,25 mm di pioggia.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,4°C. La velocità del vento si manterrà tra i 10 km/h e i 14 km/h, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno tra 0,14 mm e 0,49 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,3°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 36,1 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 9%.

Nella sera, la pioggia si attenuerà, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 5%.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature di circa 15,8°C. La velocità del vento sarà di 12 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà intorno al 94%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 17°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità si attesterà attorno all’88%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature raggiungeranno un massimo di 20°C. La velocità del vento sarà più leggera, intorno ai 9 km/h. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 2%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,2°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno all’87%.

In conclusione, il fine settimana a Mantova si presenterà con un inizio piovoso, soprattutto nella giornata di Sabato, per poi migliorare nella Domenica, con temperature più miti e un cielo che si schiarirà. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili, specialmente nella giornata di Sabato.

