Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

Sabato 19 Ottobre a Marano di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 17,3°C e i 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’80-90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da piogge moderate, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. La velocità del vento varierà tra i 5,2 km/h e i 17,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo picchi di 6,17 mm.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con momenti di forte intensità. Le temperature percepite scenderanno leggermente, con valori che si attesteranno tra i 17,3°C e i 18,3°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 5 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si faranno più leggere, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,8°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 8 km/h.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 17,7°C, con un’umidità che rimarrà elevata. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marano di Napoli indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Domenica. Si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.8° perc. +19° 1.79 mm 15.4 SO max 22.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.96 mm 6.2 NNO max 8.1 Maestrale 89 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.18 mm 4.2 N max 5.5 Tramontana 85 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.95 mm 8.6 NO max 12.7 Maestrale 86 % 1013 hPa 12 forte pioggia +17.3° perc. +17.4° 5.32 mm 5.6 SO max 10.2 Libeccio 92 % 1012 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 73 % 1.2 NNE max 4 Grecale 80 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 69 % 6.4 NNE max 7.3 Grecale 82 % 1014 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 8 % 5.5 NNE max 6 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:12

