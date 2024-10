Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marano di Napoli di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 86%. La situazione meteorologica si presenterà complessivamente instabile, con venti moderati provenienti da sud-est.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni, con piogge forti che interesseranno l’area. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 21°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 89%. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 14 km/h. La pioggia sarà accompagnata da un’intensità moderata, con accumuli significativi previsti.

Durante il pomeriggio, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Anche in questo frangente, l’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco. Le precipitazioni saranno sporadiche, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

La sera porterà con sé un lieve miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità continuerà a essere elevata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Marano di Napoli indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che si protrarranno anche nelle ore serali. Nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.9 SSE max 14.1 Scirocco 62 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +20.8° 0.11 mm 10.1 SE max 17.1 Scirocco 66 % 1017 hPa 6 forte pioggia +18.2° perc. +18.4° 4.35 mm 6.3 NNO max 13 Maestrale 88 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.21 mm 12.4 SE max 19.7 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.69 mm 15.4 SSE max 22 Scirocco 71 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 1 % 14.4 SSE max 18.3 Scirocco 75 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.22 mm 9.4 SE max 13.3 Scirocco 79 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.1° perc. +20.3° 1.57 mm 10.8 S max 18.1 Ostro 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:14

