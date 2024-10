Previsioni Meteo Marano di Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,5°C e i 22,9°C. I venti, prevalentemente provenienti da sud, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 27,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Durante la notte, si assisterà a un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’82%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’11%, e non si registreranno fenomeni significativi.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% nelle prime ore, per poi diminuire progressivamente. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo una velocità di circa 15-18 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e un cielo che passerà da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di 22,9°C. I venti si manterranno attorno ai 18 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’83%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,34 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli nei prossimi giorni indicano un trend variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per la sera di Giovedì, quando si potrebbero verificare piogge leggere. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, con aggiornamenti costanti sulle previsioni meteo per garantire una pianificazione adeguata delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 11 % 13.5 S max 19.9 Ostro 81 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 12 % 14.3 SSE max 20.6 Scirocco 82 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 12 % 15.6 SSE max 23.1 Scirocco 81 % 1009 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 6 % 18.2 SSE max 21.2 Scirocco 71 % 1009 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° Assenti 16.5 S max 22.5 Ostro 65 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22.3° perc. +22.4° prob. 5 % 18.3 S max 24.3 Ostro 70 % 1007 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.5° prob. 12 % 18.2 SSE max 27.5 Scirocco 78 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.34 mm 14.5 SSO max 23.9 Libeccio 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.