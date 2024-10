Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Marcianise indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 24-25°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 19,4°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 92%, con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24-25°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,9 km/h, ma senza particolari raffiche. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 51-57%, mantenendo un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’11%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise indicano una giornata di Venerdì 25 Ottobre con un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici avversi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile variazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo conto di un cielo che potrebbe rimanere nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 2.8 NNO max 3 Maestrale 79 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 2.9 N max 3 Tramontana 81 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.1 NE max 3.3 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° Assenti 1.2 O max 1.3 Ponente 62 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° prob. 1 % 7.7 OSO max 6.4 Libeccio 51 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° prob. 1 % 8.9 OSO max 6.4 Libeccio 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 8 % 5.6 ONO max 6.6 Maestrale 69 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° prob. 11 % 2.6 NO max 3 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.