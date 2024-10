Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con una transizione da piogge leggere a schiarite nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse accompagnerà la giornata, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, le condizioni iniziali prevederanno pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una percezione simile. La velocità del vento sarà di 16 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 31,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e si registreranno 0,17 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento, con il passaggio a nubi sparse. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 20°C alle 07:00 e i 21,7°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 84%, e il vento continuerà a soffiare moderato, con velocità comprese tra 15 km/h e 22 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Le nuvole sparse copriranno il cielo con una copertura che varierà dal 53% al 72%. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’umidità attorno al 48%.

La sera porterà un ulteriore calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le nuvole sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si aggirerà attorno al 43%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 5 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 56%.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise di Venerdì 4 Ottobre suggeriscono una giornata variabile, con un inizio piovoso che lascerà spazio a schiarite nel corso della mattinata. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.17 mm 16 OSO max 31.8 Libeccio 80 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° prob. 26 % 17.5 OSO max 30.5 Libeccio 74 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.5° prob. 38 % 15 OSO max 29.4 Libeccio 61 % 1008 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° prob. 12 % 17.6 OSO max 25.8 Libeccio 55 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° prob. 27 % 22 OSO max 28 Libeccio 50 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° prob. 27 % 20 OSO max 26.7 Libeccio 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19° prob. 23 % 11.6 OSO max 18.8 Libeccio 52 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 4 % 5.4 SSO max 12.9 Libeccio 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:35

