Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e temperature tra +17,4°C e +18,4°C. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +24°C, con un aumento della velocità del vento fino a 10,5 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno tra +23,3°C e +24°C, senza precipitazioni. La sera porterà un cielo coperto e temperature in calo fino a +19,5°C. Martedì 8 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno +26,4°C e possibilità di precipitazioni moderate nel pomeriggio. Mercoledì 9 Ottobre, si registreranno piogge leggere e temperature massime di +24,9°C. Giovedì 10 Ottobre, il tempo migliorerà, con temperature attorno ai +20,8°C e cielo sereno.

Lunedì 7 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,4°C e +18,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,3 km/h e 1,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni come Ovest – Sud Ovest e Est. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1016 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +24°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 10,5 km/h alle 13:00, con direzione prevalentemente Ovest – Sud Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 46%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno a 1017 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che si manterranno tra +23,3°C e +24°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo passerà a nubi sparse e cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a +19,5°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 3,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno a 1018 hPa.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno tra +18,5°C e +19,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,2 km/h e 2,7 km/h, proveniente da direzioni come Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1016 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +26,4°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,2 km/h alle 12:00, con direzione prevalentemente Sud – Sud Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 41%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno a 1015 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà ancora coperto e si prevederanno precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 25,1°C e 26,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 51%. Le precipitazioni saranno moderate, con una probabilità del 21%.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto e si prevederanno piogge. Le temperature scenderanno fino a +19,4°C. La velocità del vento sarà variabile, con raffiche che potranno raggiungere i 24,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%. La pressione atmosferica scenderà a 1013 hPa.

Mercoledì 9 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si registreranno piogge moderate con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C e +19,9°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,8 km/h e 14,6 km/h, proveniente da direzioni come Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1014 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con piogge leggere e nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +24,9°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, toccando i 15,2 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 55%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno a 1012 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno tra +23,6°C e +24,7°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo passerà a nubi sparse e cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a +20,4°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 6,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno a 1011 hPa.

Giovedì 10 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si registreranno nubi sparse e cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C e +20,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 4,6 km/h e 6,2 km/h, proveniente da direzioni come Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1011 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e cielo coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +21,2°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 8 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 79%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno a 1010 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà prevalentemente sereno e si prevederanno nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai +20,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 81%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo passerà a nubi sparse e cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a +20,4°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 6,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno a 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e variabilità nuvolosa, con un picco di precipitazioni previsto per Martedì. Mercoledì e Giovedì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature che si manterranno gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente Martedì, quando le piogge potrebbero essere significative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.