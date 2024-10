Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa nelle ore successive. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 10°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 11,5°C. Le nubi continueranno a dominare il cielo fino a metà giornata, con temperature che saliranno fino a 16,2°C intorno a 12:00. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 56% e il 72%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 4,3 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con picchi massimi di 16,7°C. La copertura nuvolosa varierà, ma si manterrà sopra il 50%. Anche in questo intervallo, il vento rimarrà leggero, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 74%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel clima, soprattutto per la settimana successiva. La situazione meteo potrebbe evolversi, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 4.3 NNE max 5.9 Grecale 78 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 4.7 NNE max 7.5 Grecale 76 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.6° perc. +9.6° Assenti 4.8 NNE max 7.2 Grecale 72 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 3.2 S max 2.7 Ostro 63 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.4° Assenti 3.9 SSO max 3.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.3° perc. +15.5° Assenti 5.7 SSO max 5.4 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 2.4 OSO max 3.8 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 3.4 NNE max 3.5 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

