Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Mariano Comense si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,1°C e +20°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole. Le previsioni del tempo indicano un’assenza di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, almeno fino al pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +14,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 5 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nella mattina, le condizioni resteranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra 1,5 km/h e 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi che porteranno la copertura nuvolosa a superare il 95%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai +17,1°C verso le ore serali. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta. La velocità del vento rimarrà debole, con valori che non supereranno i 4,5 km/h.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +15,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 73%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile, attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature miti e l’assenza di precipitazioni renderanno la giornata piacevole, anche se la copertura nuvolosa potrebbe influenzare le attività all’aperto nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una variabilità della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Mariano Comense

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 5.1 N max 4.7 Tramontana 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.5 N max 4.2 Tramontana 76 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.1 N max 4.1 Tramontana 74 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 2.3 S max 1.2 Ostro 58 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.4° Assenti 4.5 SSO max 2.5 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 3.1 SO max 3.4 Libeccio 61 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 3.5 N max 4 Tramontana 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 4 N max 4 Tramontana 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:07

