Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Mariano Comense di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima si presenterà fresco, mentre nella mattina si assisterà a un incremento delle temperature, senza però significativi cambiamenti nelle condizioni di copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mantenendosi stabili, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con un cielo che rimarrà nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Mariano Comense si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 15%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto intorno alle 05:00, con temperature che scenderanno a 11,6°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%.

La mattina si aprirà con un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno tra 11,7°C e 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% alle 07:00, e le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 17,1°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C, con una leggera probabilità di pioggia che si attesterà tra il 17% e il 25%. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 91% e il 95%. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima relativamente fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare l’83%. Le condizioni di vento si presenteranno deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che rimarranno moderate. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Mariano Comense

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.5° perc. +11.9° Assenti 6.2 NNE max 7.5 Grecale 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 5.5 N max 5.4 Tramontana 81 % 1018 hPa 6 cielo coperto +11.7° perc. +11° Assenti 5.1 N max 4.7 Tramontana 78 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° prob. 1 % 1.3 OSO max 1.4 Libeccio 64 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° prob. 2 % 4 S max 3.9 Ostro 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 17 % 4.5 SSE max 5.2 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 14 % 1.2 SSO max 2.7 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 2.9 N max 3.3 Tramontana 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

