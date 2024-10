Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mariano Comense di Martedì 8 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a intensificarsi nel corso della mattinata, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che sfiorerà il 100%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con piogge moderate, con picchi di intensità che raggiungeranno i 10,2 mm di precipitazioni tra le 11:00 e le 12:00. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 12,9°C, mentre il vento soffierà da direzioni variabili, con velocità che potranno arrivare fino a 21,9 km/h. La situazione meteorologica non migliorerà nel pomeriggio, dove si prevede un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge forti che si protrarranno fino alle ore serali. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 13°C e i 13,2°C.

Durante la sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge che si attenueranno leggermente, ma non scompariranno del tutto. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 13°C, e il vento sarà prevalentemente debole. La copertura nuvolosa resterà al 100%, mantenendo un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno fresche. Gli abitanti della zona dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima instabile e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.16 mm 0.5 ESE max 1.8 Scirocco 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.5° perc. +12.4° 1.05 mm 2.3 ESE max 6.4 Scirocco 97 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +12.5° perc. +12.4° 3.96 mm 6.1 NE max 13.8 Grecale 98 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.59 mm 1.8 ENE max 10.9 Grecale 98 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13° perc. +12.9° 10.2 mm 1.9 O max 10.5 Ponente 98 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.2° perc. +13.1° 2.73 mm 3.6 NNE max 12.9 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +13.1° perc. +13° 1.71 mm 0.9 N max 5.5 Tramontana 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.16 mm 0.9 E max 3.6 Levante 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:44

