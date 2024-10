Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,7°C e i 24,7°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra i 1,3 km/h e i 9,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 2,3 km/h. Le condizioni rimarranno stabili senza alcuna possibilità di pioggia.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre i venti continueranno a soffiare da ovest con intensità moderata. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,5°C. Il cielo rimarrà coperto e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo. Tuttavia, la mancanza di precipitazioni garantirà una certa stabilità atmosferica, rendendo le attività all’aperto comunque fattibili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 2.3 ONO max 2.6 Maestrale 81 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 2.4 NO max 3 Maestrale 82 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 1.5 NNO max 2.3 Maestrale 82 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 2.9 ONO max 4.2 Maestrale 64 % 1027 hPa 12 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° Assenti 7.2 O max 7.1 Ponente 54 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 9.7 O max 8.5 Ponente 59 % 1025 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 6.1 ONO max 7.6 Maestrale 69 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 7 % 2.4 NNO max 4.6 Maestrale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.