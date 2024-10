Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Marigliano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una percezione leggermente più alta. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’89%. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano che la pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 19°C e 20°C. La pioggia sarà leggera, ma non mancheranno momenti di pioggia moderata, specialmente intorno alle 11:00 e 12:00. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-est, con una velocità che si attesterà attorno ai 10 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare leggermente. Sebbene la pioggia continuerà a cadere, si prevede una diminuzione dell’intensità, con momenti di cielo coperto e occasionali schiarite. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una percezione simile. L’umidità potrebbe scendere leggermente, ma rimarrà comunque elevata. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5-6 km/h, mantenendo una leggera brezza.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che rimarrà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con direzione prevalentemente settentrionale.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti, soprattutto nelle prime ore del giorno. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.59 mm 5.4 S max 8.5 Ostro 89 % 1015 hPa 3 forte pioggia +18.9° perc. +19.2° 4.62 mm 4.2 NO max 7.2 Maestrale 93 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.23 mm 1.6 NNE max 3.1 Grecale 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.5 mm 3.2 NNE max 8 Grecale 83 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +19.9° perc. +20.2° 2.57 mm 10.9 S max 18 Ostro 84 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 86 % 3.5 ONO max 2.7 Maestrale 76 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 82 % 3.1 NNE max 4 Grecale 85 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 18 % 4.4 NE max 5 Grecale 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:11

