Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno al 55%, la situazione meteo risulterà ideale per chi desidera trascorrere una serata all’aperto.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 2,4 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità si ridurrà, scendendo fino al 27%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità e un sole splendente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature si manterranno elevate, oscillando tra i 23,3°C e i 24,4°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo il clima piacevole nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 46%. Non si prevedono precipitazioni, quindi gli abitanti di Marigliano potranno godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La nuvolosità rimarrà variabile, con poche nuvole che non impediranno la visione del cielo. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%, ma non ci saranno segnali di pioggia. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano indicano un Venerdì 1 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C. Gli abitanti potranno approfittare di un clima favorevole per attività all’aperto, godendo di un autunno mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.5 NE max 7.8 Grecale 56 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 5.9 NE max 7.4 Grecale 56 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17° Assenti 5.2 NE max 6.8 Grecale 49 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +21.7° Assenti 2.4 N max 4.4 Tramontana 32 % 1024 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +23.5° Assenti 4.6 ONO max 5.6 Maestrale 26 % 1022 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21° Assenti 8 ONO max 11.2 Maestrale 35 % 1022 hPa 19 poche nuvole +19.7° perc. +19.1° Assenti 3.9 NO max 5.5 Maestrale 51 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 1.8 N max 2 Tramontana 58 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.