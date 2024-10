Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature percepite varieranno, ma si prevede che rimarranno sopra i 19°C anche nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno tra i 19°C e i 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattinata, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 21°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole. L’umidità continuerà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, rendendo la serata particolarmente piacevole. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un alternarsi di sole e nuvole, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 0.4 ESE max 3.3 Scirocco 77 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 1.1 SSO max 3.9 Libeccio 78 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 1.2 E max 2.9 Levante 79 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.3 OSO max 5.3 Libeccio 62 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 5 OSO max 5.9 Libeccio 50 % 1023 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 8.1 OSO max 7.3 Libeccio 53 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 2.9 ONO max 5.3 Maestrale 62 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 2.6 NNO max 3.6 Maestrale 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:00

