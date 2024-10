Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 22 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di nuvole e pioggia leggera. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,7°C nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà predominante, specialmente nelle ore pomeridiane, quando si registreranno anche le prime precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo una temperatura attorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 73%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 9%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature saliranno fino a 24,2°C alle 10:00, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma già a partire dalle 13:00 si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno fino a diventare moderate. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 25,4°C alle 13:00 e scendendo a 21,2°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 91%.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con piogge che continueranno a cadere, seppur in forma leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno all’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Marigliano suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e Giovedì si prevede un graduale ritorno al sole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 9 % 5.5 NE max 6.4 Grecale 76 % 1026 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 7 % 6 ENE max 6.9 Grecale 79 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 7 % 5.4 ENE max 6.9 Grecale 79 % 1026 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 4 NE max 5.1 Grecale 63 % 1026 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° prob. 13 % 2.4 O max 3.8 Ponente 53 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.54 mm 8.1 OSO max 9 Libeccio 71 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.59 mm 3.9 ONO max 5.1 Maestrale 79 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° prob. 8 % 4.7 NE max 6.4 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:07

