Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Sabato 12 Ottobre a Marigliano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,9°C della notte e i 23,6°C nel primo pomeriggio. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, Marigliano si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 66%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 77%. I venti soffieranno da Est – Nord Est a una velocità di circa 4,3 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo subirà un cambiamento, passando a un cielo coperto intorno all’01:00, con una temperatura in lieve calo a 17,6°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno fino a raggiungere temperature di 23,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 4%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità, sebbene alta, si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta e favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,7°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. I venti si faranno più leggeri, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e un cielo che si presenterà sereno nella prima parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aperto, mentre le serate si preannunciano fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.3 ENE max 4.3 Grecale 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 4.6 ENE max 4.7 Grecale 79 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 3.7 ENE max 4.9 Grecale 77 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.5° perc. +23.1° Assenti 8.1 OSO max 6.1 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 9.7 OSO max 6.7 Libeccio 50 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 6.1 O max 7.2 Ponente 60 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.3 O max 2.5 Ponente 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

