Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Marsala si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 22°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C e un aumento della velocità del vento, che potrà superare i 30 km/h. La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 22°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Marsala saranno favorevoli per chi desidera godere di una serata all’aperto. Le temperature si manterranno intorno ai 20,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo di apprezzare un cielo quasi completamente sereno.

Con l’arrivo della mattina, il clima inizierà a cambiare. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da nubi sparse a poche nuvole, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 17 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe influenzare le attività all’aperto.

La sera porterà con sé un clima simile a quello del pomeriggio, con temperature che si manterranno sui 22°C e un cielo coperto. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 46 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’alta umidità potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo che potrebbe continuare a rimanere nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non indicano un miglioramento immediato della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.6 SE max 6.3 Scirocco 64 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 11.3 SE max 11.4 Scirocco 65 % 1015 hPa 7 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 15.1 SE max 16.3 Scirocco 63 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.6° perc. +22.8° Assenti 19.9 SSE max 22 Scirocco 72 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23.4° Assenti 24.9 SSE max 28.5 Scirocco 79 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +23° Assenti 25.6 SE max 32.2 Scirocco 84 % 1016 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22.6° Assenti 28 SE max 39.1 Scirocco 87 % 1016 hPa 22 cielo coperto +22° perc. +22.5° Assenti 31.6 SE max 45 Scirocco 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.