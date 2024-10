Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una predominanza di cieli sereni e poco nuvolosi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà prevalentemente coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio con poche nuvole. La sera offrirà cieli sereni, rendendo la giornata complessivamente gradevole. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Marsala avrà nubi sparse con una temperatura di circa 19,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 62%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est a 12,3 km/h. Man mano che si avvicinerà l’alba, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C. La mattina si presenterà con cieli coperti, raggiungendo un picco di 20,1°C alle 08:00. L’umidità sarà attorno al 72%, con venti leggeri che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con poche nuvole che porteranno a una temperatura stabile di 21,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud, con velocità variabile tra 6,7 km/h e 10,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. Le condizioni di cielo sereno e la bassa copertura nuvolosa, che scenderà al 3%, favoriranno una visibilità ottimale. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno miti e cieli prevalentemente sereni. Domani e dopodomani si continuerà a godere di condizioni favorevoli, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo troveranno in queste giornate un’ottima opportunità per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Marsala

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 11.6 ESE max 14.2 Scirocco 78 % 1023 hPa 5 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 8.5 E max 9.8 Levante 76 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 6.1 SE max 6.2 Scirocco 72 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 7 S max 8.2 Ostro 70 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.2° perc. +21.2° Assenti 6.7 SSE max 9.2 Scirocco 70 % 1023 hPa 17 poche nuvole +20.3° perc. +20.4° Assenti 5 SE max 5.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.8° perc. +19.9° Assenti 7.7 E max 8.3 Levante 76 % 1023 hPa 23 poche nuvole +19.5° perc. +19.5° Assenti 9.9 ESE max 10.2 Scirocco 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:11

